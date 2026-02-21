Crans-Montana, accuse dei feriti italiani sul rogo al Constellation

Al Constellation di Crans-Montana le uscite erano chiuse durante l’incendio di Capodanno, raccontano i feriti italiani. Il rogo, che ha causato 41 morti tra cui 6 italiani, si sarebbe diffuso in pochi istanti in un locale senza adeguate misure di sicurezza.

