Juventus, respinto il ricorso per Kalulu: niente grazia dalla Figc

Pierre Kalulu resta squalificato dopo Inter-Juventus del 14 febbraio, nonostante il ricorso e la richiesta di grazia presentati dalla società bianconera per contestare l’espulsione ritenuta ingiusta.

La Juventus ha provato fino all’ultimo a ottenere la revoca della squalifica di Pierre Kalulu, ma senza successo. Dopo l’espulsione rimediata nella sfida contro l’Inter del 14 febbraio, il club ha presentato ricorso, sostenendo l’errore nella decisione arbitrale. La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, riunita a Sezioni Unite, ha però confermato lo stop di una giornata per il difensore francese.

La società torinese non si è fermata al primo tentativo e ha avanzato anche una richiesta di grazia al presidente della Figc, Gabriele Gravina. L’obiettivo era cancellare la sanzione per quello che viene considerato un episodio penalizzante nei confronti del giocatore. Anche in questo caso, però, la risposta è stata negativa.

Il provvedimento disciplinare resta quindi valido: Kalulu era stato punito dal giudice sportivo dopo il cartellino rosso ricevuto durante Inter-Juventus, gara valida per la 25ª giornata di Serie A.

Sulla vicenda è intervenuto anche l’allenatore bianconero, Luciano Spalletti, che ha difeso la scelta del club. In conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Como, il tecnico ha parlato apertamente di decisioni ritenute sbagliate, spiegando che la società ha agito per tutelare il proprio giocatore.