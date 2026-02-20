Concorso notarile, polemica sui commenti ai candidati e interrogazione a Nordio

Fabrizio Benzoni attacca il concorso notarile dopo la pubblicazione di commenti sui candidati per un errore sul sito del Notariato. Il file, rimasto online pochi minuti, conteneva annotazioni fuori luogo accanto ai nomi degli idonei.

Un documento finito online per pochi minuti ha acceso le polemiche sul concorso notarile. Nel file, pubblicato sul sito del Consiglio nazionale del Notariato e poi rimosso, accanto ai nomi dei candidati risultati idonei comparivano giudizi e annotazioni estranee a qualsiasi criterio ufficiale.

Tra le diciture apparse si leggono parole come “carina”, “fenomeno”, “Papa” e nomi di santi. Espressioni che hanno sollevato dubbi sulla correttezza della procedura e sulla modalità di valutazione adottata.

La vicenda ha spinto Fabrizio Benzoni, vice capogruppo di Azione alla Camera, a intervenire duramente. Secondo il parlamentare, quanto accaduto mette in discussione la credibilità dell’intero iter di selezione e rischia di minare la fiducia nei confronti di un passaggio decisivo per l’accesso alla professione.

Benzoni punta il dito non solo sulla diffusione del documento, ma soprattutto sul contenuto delle annotazioni, ritenute lontane da parametri oggettivi. In un concorso pubblico, sottolinea, la neutralità del giudizio deve essere evidente e non lasciare spazio a interpretazioni.

Per questo ha annunciato la presentazione di un’interrogazione al ministro della Giustizia Carlo Nordio, con l’obiettivo di chiarire eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle regole di trasparenza e imparzialità. La rimozione del file, secondo il deputato, non basta a chiudere la questione.