Elodie e Marracash di nuovo in contatto possibile progetto musicale insieme

Elodie torna a sentirsi con Marracash dopo la fine della relazione e mentre cresce il legame con Franceska Nuredini il rapper avrebbe deciso di sostenerla anche sul piano personale e artistico

Negli ultimi mesi Elodie è apparsa sempre più vicina alla ballerina Franceska Nuredini, tra uscite pubbliche e momenti condivisi. Intanto, dietro le quinte, si sarebbe riaperto un canale di comunicazione con Marracash, suo ex compagno, senza però alcun ritorno sentimentale.

Secondo indiscrezioni, il rapper avrebbe fatto un passo verso la cantante con una telefonata privata. Un gesto che non punta a ricostruire la coppia, ma piuttosto a offrirle un sostegno in una fase diversa della sua vita, anche rispetto al rapporto con Franceska.

I segnali di questo riavvicinamento erano già emersi sui social, dove Marracash è tornato a interagire con i contenuti di Elodie dopo un lungo periodo di silenzio. I due, nonostante la rottura avvenuta nel 2021, avrebbero mantenuto un rapporto civile, rimasto però in secondo piano durante la relazione della cantante con Andrea Iannone.

Con la fine della storia con il pilota, i contatti si sarebbero intensificati. Il rapper, che non avrebbe mai avuto un buon rapporto con Iannone, oggi si mostrerebbe favorevole al nuovo equilibrio di Elodie e alla sua vicinanza con Franceska.

Oltre all’aspetto personale, si fa strada anche un’ipotesi artistica. A distanza di anni dal brano “Crazy Love”, che accompagnò la fine della loro relazione, i due potrebbero tornare a lavorare insieme. Si parla di un possibile progetto condiviso entro il 2026, con una nuova collaborazione musicale.