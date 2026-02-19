Omicidio a Orani, operaio di 38 anni ucciso davanti alla porta di casa

Tonino Pireddu è stato ucciso a Orani con una fucilata mentre rientrava a casa dopo aver preso un oggetto dall’auto. Il 38enne operaio è stato colpito alle spalle sull’ingresso dell’abitazione, pochi istanti dopo la compagna.

Un uomo di 38 anni, Tonino Pireddu, è stato assassinato nella notte a Orani, nel Nuorese. L’operaio stava rientrando nella sua abitazione nel centro del paese quando qualcuno lo ha colpito alle spalle con un colpo di fucile, uccidendolo sul posto.

Secondo una prima ricostruzione, la compagna era già entrata in casa mentre lui si era fermato un attimo vicino all’auto per recuperare qualcosa. È in quel momento che è stato raggiunto dallo sparo, senza avere il tempo di reagire.

I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire il movente e individuare il responsabile. Tra gli elementi al vaglio ci sono anche alcuni episodi avvenuti nei mesi precedenti, quando l’auto della vittima e quella della compagna erano state incendiate.

Il pubblico ministero ha disposto l’autopsia sul corpo del 38enne per definire con precisione la dinamica del colpo che lo ha ucciso e raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini.

La notizia ha scosso profondamente Orani, dove l’amministrazione comunale ha deciso di sospendere tutte le iniziative legate al Carnevale. La decisione è stata presa insieme alle associazioni locali e agli organizzatori degli eventi, in segno di rispetto per quanto accaduto.

In un messaggio pubblico, il Comune ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima, parlando di un dolore che coinvolge l’intera comunità e di un gesto che ha colpito non solo i familiari ma tutto il paese.