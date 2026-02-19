Crisi delle memorie spinge l'usato, boom di ricerche per le Nvidia RTX 3090 e 4090

La crisi delle memorie spinge gli utenti verso il mercato dell’usato, con le GPU Nvidia di fascia alta sempre più cercate per i prezzi elevati e la scarsa disponibilità del nuovo.

La carenza globale di memorie DRAM sta cambiando le abitudini degli appassionati di tecnologia. La produzione si è concentrata su data center e intelligenza artificiale, lasciando meno spazio al mercato consumer e facendo salire i prezzi dei componenti.

Le schede video sono tra i prodotti più difficili da trovare. I modelli più recenti arrivano in quantità limitate e con costi elevati, spingendo molti utenti a cercare alternative più accessibili.

Il risultato è un aumento netto delle ricerche nel mercato dell’usato. Le GPU Nvidia di fascia alta guidano questo trend, con la RTX 3090 che ha registrato un incremento delle ricerche del 600% nell’ultimo anno, nonostante sia stata lanciata nel 2020.

Numeri in crescita anche per la RTX 4090, arrivata nel 2022, che segna un aumento del 75%. Due modelli molto richiesti da chi cerca prestazioni elevate senza affrontare i costi del nuovo.

Il mercato second hand si conferma una soluzione concreta. Nella categoria informatica si contano centinaia di migliaia di annunci attivi ogni giorno, con offerte che includono sia modelli recenti ancora in garanzia sia schede più datate ma ancora competitive.

Accanto alle top di gamma, restano molto richieste anche soluzioni più accessibili come la RTX 3060 e la RTX 4060. Un segnale chiaro di come gli utenti si stiano adattando a un mercato sempre più complesso, cercando prestazioni e risparmio nello stesso tempo.