Andrew Mountbatten-Windsor arrestato nel Norfolk per presunta condotta illecita

Andrew Mountbatten-Windsor è stato arrestato il 19 febbraio nel Norfolk per presunta condotta illecita mentre svolgeva incarichi pubblici. Il fermo riguarda possibili scambi di informazioni riservate con Jeffrey Epstein.

Andrew Mountbatten-Windsor è stato fermato nella mattinata del 19 febbraio nel Norfolk, dove risiede dopo aver lasciato Windsor. L’accusa riguarda una presunta condotta illecita in pubblico ufficio, legata al periodo in cui svolgeva incarichi ufficiali per conto del governo britannico.

Secondo le prime informazioni, gli investigatori stanno verificando eventuali contatti e scambi di informazioni riservate con il finanziere Jeffrey Epstein. L’ex principe ha sempre respinto ogni addebito, sostenendo di non aver commesso alcuna irregolarità.

All’alba sono stati notati veicoli civili riconducibili alla polizia nei pressi della tenuta di Sandringham. In un primo momento non era chiaro quale forza fosse intervenuta, ma in seguito è arrivata la conferma ufficiale.

La Thames Valley Police ha comunicato l’arresto di un uomo sulla sessantina residente nel Norfolk, senza indicarne il nome. Gli agenti stanno eseguendo perquisizioni in diverse proprietà tra il Berkshire e il Norfolk, mentre il sospettato resta in custodia.

Il vice capo della polizia Oliver Wright ha spiegato che l’indagine è stata avviata dopo una valutazione approfondita. Le autorità stanno lavorando con altri enti per ricostruire i fatti e invitano alla cautela nella diffusione di informazioni, vista la delicatezza del procedimento in corso.