Taylor Swift domina il 2025 ed è ancora artista globale dell'anno

Taylor Swift conquista il titolo di artista globale dell’anno nel 2025 grazie a vendite record e allo slancio del tour mondiale. La cantante domina streaming, album e supporti fisici, spinta anche dal nuovo disco uscito in autunno.

Taylor Swift torna in cima alla classifica mondiale della musica e lo fa per la sesta volta. La cantante americana guida anche nel 2025 la graduatoria stilata dall’Ifpi, che premia l’artista con i maggiori ricavi complessivi tra streaming, download e vendite fisiche.

Per Swift è il quarto anno consecutivo al primo posto, un risultato che conferma una presenza costante ai vertici del mercato internazionale. L’organizzazione non ha diffuso cifre precise, ma ha ribadito che nessun altro artista ha registrato incassi superiori nell’arco dell’anno.

A sostenere questo primato hanno contribuito più fattori. Da un lato il successo globale del tour “The Eras Tour”, raccontato anche in una versione cinematografica, dall’altro l’uscita del dodicesimo album, “The Life of a Showgirl”, pubblicato in ottobre e subito entrato tra i più ascoltati.

Secondo l’Ifpi, il 2025 per la popstar è stato segnato da una forte domanda su tutti i canali, dal digitale ai supporti tradizionali. Un interesse diffuso che ha coinvolto mercati diversi e pubblici di età differenti.

Alle sue spalle, nella classifica annuale, si piazzano gli Stray Kids al secondo posto e Drake al terzo. Tra i primi dieci compaiono anche The Weeknd, Bad Bunny, Kendrick Lamar, Morgan Wallen, Sabrina Carpenter, Billie Eilish e Lady Gaga.

Nel corso dell’anno, l’attenzione mediatica sulla cantante è cresciuta anche per la relazione con il giocatore di football Travis Kelce, ufficializzata durante l’estate. Una visibilità che ha accompagnato l’uscita dei nuovi lavori e la continuità nelle vendite.