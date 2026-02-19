Imprenditore ai domiciliari a Partinico per sfruttamento dei lavoratori e stipendi decurtati

A Partinico un imprenditore è finito ai domiciliari dopo un’indagine della Guardia di finanza per sfruttamento dei dipendenti e richieste di denaro. I lavoratori erano costretti a restituire parte dello stipendio in contanti.

