Cam Newton e la frase sulle donne con più figli scatena polemiche

Cam Newton torna a far discutere dopo una frase sulle donne e i figli durante un podcast. L’ex quarterback, padre di nove bambini, ha collegato il valore di una donna al numero di figli avuti, scatenando reazioni immediate.

Cam Newton è finito al centro delle critiche per alcune dichiarazioni rilasciate durante la sua partecipazione al podcast “It’s Giving” condotto da Sarah Fontenot. L’ex quarterback della NFL ha sostenuto che il valore di una donna diminuirebbe con l’aumentare dei figli, soprattutto se avuti con partner diversi.

La conversazione è nata da una domanda diretta della conduttrice, che gli chiedeva se, secondo lui, una donna con più figli da uomini diversi venga percepita in modo diverso. Newton ha risposto senza esitazioni, raccontando anche di aver affrontato lo stesso tema in passato con una delle madri dei suoi figli.

Il giocatore ha spiegato di aver fatto notare come, in certe situazioni, trovare un nuovo compagno disposto ad accettare e amare più bambini possa risultare complicato. Ha aggiunto che non tutti gli uomini sono pronti ad assumersi un ruolo del genere, perché alcuni cercano una relazione senza responsabilità familiari già esistenti.

Le sue parole sembrano riferirsi anche alla relazione con la sua ex compagna Kia Proctor, con cui ha avuto quattro figli. La donna, prima di incontrarlo, era già madre di una bambina nata da una precedente relazione.

Newton, che ha nove figli con tre donne diverse, ha sottolineato che un partner deve accettare l’intero pacchetto, figli compresi. Tuttavia, la frase sul valore femminile ha acceso critiche e discussioni sui social, dove molti hanno contestato il suo punto di vista.