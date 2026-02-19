Zelensky avverte su intese Usa Russia e chiede ruolo per Kiev nella Nato

Volodymyr Zelensky parla di un possibile documento tra Stati Uniti e Russia sulla Nato mentre proseguono i negoziati sulla guerra. Il presidente ucraino chiede coinvolgimento diretto di Kiev e segnala progressi sul piano militare.

Volodymyr Zelensky segue da vicino le trattative per fermare il conflitto e rivela l’esistenza di contatti paralleli tra Washington e Mosca. Secondo il presidente ucraino, gli Stati Uniti, insieme ad alcuni Paesi europei, starebbero lavorando a un documento condiviso con la Russia sul tema Nato, senza chiarire tempi e contenuti.

Il leader di Kiev insiste su un punto preciso: qualsiasi decisione che riguardi l’adesione o il futuro dell’Ucraina nell’Alleanza atlantica deve coinvolgere direttamente il suo Paese. Zelensky non esclude che possano emergere accordi senza il pieno coinvolgimento ucraino, lasciando intendere che alcune mosse diplomatiche restano ancora poco trasparenti.

Nel frattempo, valuta positivamente i colloqui ospitati in Svizzera, dove si è svolto un incontro trilaterale con la mediazione americana. I negoziati si sono divisi tra un tavolo politico e uno militare. Su quest’ultimo fronte, spiega, si registrano passi avanti più concreti, con una bozza già impostata per il controllo del cessate il fuoco.

I tecnici hanno discusso modalità operative e capacità delle parti coinvolte, con un ruolo centrale affidato agli Stati Uniti nel monitoraggio. Resta invece più complessa la trattativa sul piano politico, dove pesa anche il nodo del coinvolgimento europeo. Zelensky chiede una presenza attiva dei partner del continente accanto agli americani.

Il presidente ucraino attacca apertamente Vladimir Putin, respingendo le giustificazioni storiche usate dal Cremlino per sostenere le proprie rivendicazioni. Per Zelensky si tratta di una strategia per guadagnare tempo, mentre l’obiettivo resta arrivare rapidamente a un accordo concreto che metta fine alla guerra.

Sul campo, il conflitto continua a pesare soprattutto sulla Russia. Zelensky parla di perdite elevate tra le forze di Mosca, con decine di migliaia di soldati fuori combattimento ogni mese. Numeri che, secondo Kiev, dimostrano l’assenza di reali progressi militari e alimentano dubbi anche all’interno della società russa.