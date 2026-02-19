Domenico non operabile, stop al secondo trapianto di cuore

Home / Social News / Domenico non operabile, stop al secondo trapianto di cuore

Domenico non sarà sottoposto a un nuovo trapianto perché le sue condizioni sono peggiorate troppo dopo il primo intervento, rendendo impossibile affrontare un’altra operazione. Il cuore disponibile sarà assegnato a un altro bambino.

Domenico non operabile, stop al secondo trapianto di cuore