Dieta chetogenica, come perdere 6 kg in 20 giorni eliminando i carboidrati

Edoardo Banchi spiega che perdere 6 kg in 20 giorni è possibile con la dieta chetogenica, riducendo drasticamente i carboidrati. Il nutrizionista ha indicato un esempio concreto di pasti e alimenti da evitare.

Il biologo nutrizionista Edoardo Banchi, ospite nella puntata del 18 febbraio de “La volta buona” su Rai 1, ha illustrato un percorso alimentare che consente di perdere fino a sei chili in meno di tre settimane. La strategia prevede un taglio netto di pane, pasta e pizza, puntando su un regime a basso contenuto di carboidrati.

Secondo Banchi, la dieta chetogenica funziona perché si basa su un deficit calorico. In pratica, si introducono meno calorie rispetto al fabbisogno quotidiano. Il nutrizionista precisa però che si tratta di un metodo temporaneo, da seguire per un periodo limitato prima di reinserire gradualmente i carboidrati.

Per quanto riguarda i pasti, la giornata può iniziare con una colazione a base di uova, come un tortino preparato con farina e creme di frutta secca, oppure uova strapazzate accompagnate da avocado. A pranzo e cena, invece, spazio a carne o pesce con contorni di verdure a basso contenuto di carboidrati.

Durante il programma sono stati elencati anche gli alimenti da escludere: pomodori, zucca, peperoni, carote, legumi, patate e frutta. Tra i grassi consentiti figurano l’olio extravergine di oliva, in quantità di circa due cucchiai a pasto, e il burro, da dosare in base all’apporto calorico complessivo.

Nel dibattito è intervenuto anche Giorgio Calabrese, che ha espresso forti riserve su questo tipo di regime. Il medico ha criticato l’approccio rapido, sostenendo che non insegna a mantenere abitudini alimentari equilibrate nel tempo, a differenza della dieta mediterranea.