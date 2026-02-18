Bimbo con cuore danneggiato, stop a un nuovo trapianto deciso dagli esperti

Il bambino di due anni e mezzo operato a Napoli non potrà affrontare un nuovo trapianto dopo il danno al primo cuore ricevuto a dicembre. Il parere negativo arriva dagli specialisti riuniti al Monaldi.

Le possibilità di un secondo intervento si riducono drasticamente per il bambino di due anni e mezzo ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli. Il piccolo era stato sottoposto a trapianto lo scorso dicembre, ma il cuore ricevuto aveva riportato gravi danni durante il trasporto.

Nelle ultime ore il comitato di specialisti, affiancato dall’Heart Team della struttura, ha escluso l’ipotesi di un nuovo trapianto. Una decisione maturata dopo una valutazione clinica approfondita e condivisa con esperti arrivati da diversi centri italiani.

La madre era stata convocata martedì sera in ospedale per essere informata della possibile disponibilità di un altro organo. Tuttavia, prima di procedere, era necessario stabilire se il bambino fosse in condizioni di affrontare un secondo intervento, ritenuto troppo rischioso.

Intanto al Monaldi sono arrivati anche gli ispettori del Ministero della Salute, incaricati di ricostruire quanto accaduto durante il trasporto del cuore trapiantato a dicembre e verificare eventuali responsabilità.