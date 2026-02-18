Vittorio Brumotti lascia Striscia e approda in Rai tra Sanremo e polemiche sulla dieta
Vittorio Brumotti lascia Striscia la notizia e passa in Rai per Sanremo, annunciando in diretta il nuovo incarico e parlando della sua dieta a base di carne, che ha subito acceso il confronto in studio.
Vittorio Brumotti cambia rete e volto televisivo. Dopo anni a Striscia la notizia, il biker e inviato sbarca in Rai, dove sarà tra i protagonisti de La volta buona durante la settimana del Festival di Sanremo. L’annuncio arriva in diretta, con Caterina Balivo che conferma il suo nuovo ruolo nel programma.
In collegamento, Brumotti si presenta con il suo stile diretto e dinamico. Tra entusiasmo e battute, introduce subito un tema che accende la discussione: la sua dieta. Racconta di seguire un’alimentazione basata quasi esclusivamente sulla carne, accompagnata da qualche verdura.
«Mangio soprattutto ribeye marmorizzata, sono proteine», spiega mostrando una padella. Poi aggiunge una frase che sorprende gli ospiti in studio: «Si digerisce con il cervello, basta scegliere prodotti di qualità e controllarne la provenienza».
Le sue parole provocano la reazione del nutrizionista presente in trasmissione, il dottor Calabrese, che mette in guardia sulla carne americana, definita ricca di ormoni e poco salutare. Il confronto si anima, ma Brumotti risponde con ironia, senza rinunciare al sorriso.
Tra battute e scambi accesi, il campione di bike trial inaugura così la sua nuova esperienza in Rai, pronto a raccontare il dietro le quinte del Festival con il suo stile riconoscibile.