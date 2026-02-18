Raoul Bova e Beatrice Arnera cercano casa a Roma per iniziare la convivenza
Raoul Bova e Beatrice Arnera cercano casa a Roma per convivere dopo mesi insieme. I due attori sono stati visti visitare un appartamento in centro, soffermandosi sul terrazzo e valutando privacy e posizione.
Raoul Bova e Beatrice Arnera sono pronti a fare un passo avanti nella loro relazione. Dopo essersi mostrati insieme in pubblico alla presentazione del film “Amici comuni”, i due attori sono stati fotografati mentre visitavano un appartamento nel centro di Roma.
Le immagini li ritraggono sotto la pioggia, intenti a osservare con attenzione ogni dettaglio della casa. In particolare, si soffermano sul terrazzo, probabilmente per valutare la vista e il livello di privacy, un aspetto che per Bova è diventato ancora più delicato negli ultimi mesi.
Durante il sopralluogo, entrambi hanno cercato di non attirare l’attenzione, nascondendosi con cappelli e cappucci. Nonostante la cautela, il momento racconta una fase concreta del rapporto, con l’idea di trovare uno spazio condiviso nella Capitale.
La relazione tra i due va avanti dallo scorso settembre, quando erano stati fotografati insieme a pranzo tra gesti affettuosi. Da allora hanno mantenuto un profilo basso, anche per via dell’attenzione mediatica legata alla fine della relazione di Arnera con Andrea Pisani.
Al momento vivono ancora separati. Alcuni scatti mostrano Bova accompagnare Arnera a casa e salutarla dall’auto con un bacio. La ricerca di un appartamento, però, indica la volontà di cambiare abitudini e condividere la quotidianità.
Intanto, anche la vita privata di Rocio Morales, ex compagna di Bova, ha preso una nuova direzione. L’attrice è stata infatti accostata al pilota Andrea Iannone.