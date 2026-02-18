Raoul Bova e Beatrice Arnera cercano casa a Roma per iniziare la convivenza

Home / Social News / Raoul Bova e Beatrice Arnera cercano casa a Roma per iniziare la convivenza

Raoul Bova e Beatrice Arnera cercano casa a Roma per convivere dopo mesi insieme. I due attori sono stati visti visitare un appartamento in centro, soffermandosi sul terrazzo e valutando privacy e posizione.

Raoul Bova e Beatrice Arnera cercano casa a Roma per iniziare la convivenza