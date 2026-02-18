Palermo, tragedia sulla statale 113 durante un controllo muore Ignazio Cortese

Ignazio Cortese muore a 20 anni dopo un tamponamento mentre era fermo per un controllo dei carabinieri sulla statale 113 a Buonfornello. Un’auto sopraggiunta ha colpito la vettura, riducendola a un ammasso di lamiere.

Un controllo dei carabinieri si è concluso in tragedia lungo la statale 113, nei pressi di Buonfornello, nel Palermitano. Ignazio Cortese, 20 anni, ha perso la vita dopo un violento tamponamento mentre si trovava a bordo di un’auto ferma nella corsia di emergenza.

Il giovane viaggiava su una Fiat Panda insieme a un’altra persona quando i militari hanno disposto l’alt. Durante le verifiche, una Mercedes in arrivo ha colpito con forza la vettura, centrando in pieno l’auto già ferma.

L’impatto è stato devastante. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare i due occupanti rimasti incastrati tra le lamiere. Per Cortese non c’è stato nulla da fare, mentre il passeggero è stato trasferito in ospedale in condizioni molto gravi.

Il conducente della Mercedes, un 26enne, è rimasto illeso. La polizia stradale ha avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.