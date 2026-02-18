Arisa a Sanremo 2026 tra rinascita personale e addio all'amore idealizzato

Home / Social News / Arisa a Sanremo 2026 tra rinascita personale e addio all'amore idealizzato

Arisa torna a Sanremo e racconta la svolta dopo anni difficili e la scelta di non inseguire più l’amore. La cantante parla del periodo buio, della rinascita dopo i 40 anni e di una nuova serenità conquistata da sola.

Arisa a Sanremo 2026 tra rinascita personale e addio all'amore idealizzato