Alba Parietti torna a Sanremo e racconta i ritocchi e la sua forma fisica

Alba Parietti torna a Sanremo come inviata e racconta il suo rapporto con il corpo e i ritocchi, ammettendo un risultato non riuscito e un intervento a 60 anni.

Alba Parietti rientra al Festival di Sanremo con un ruolo diverso rispetto al passato. Dopo anni trascorsi tra il pubblico, sarà all’Ariston come inviata per “La vita in Diretta” durante l’intera settimana della manifestazione.

Alla vigilia della partenza ha raccontato come affronterà la passerella ligure, puntando su abiti eleganti e scelte decise. «A Sanremo o scopri le gambe o scegli scollature e colori forti», ha spiegato, anticipando di aver preparato alcuni vestiti da sera per l’occasione.

Nel corso della sua carriera, la conduttrice ha attraversato momenti personali difficili senza mai fermarsi. «Il lavoro mi ha insegnato ad andare avanti anche dopo perdite e delusioni», ha detto, ricordando come la disciplina l’abbia aiutata a reggere anche nei periodi più complessi.

Parlando del suo aspetto, Parietti non ha mai nascosto il ricorso alla chirurgia estetica. Ha raccontato di aver modificato il seno, oggi di una taglia più piena, e di non essere soddisfatta del risultato ottenuto alle labbra. «Non è venuta come volevo, ma ormai ci convivo», ha ammesso. L’unico lifting, invece, risale ai 60 anni, mentre naso e zigomi sono rimasti quelli di sempre.

Alla base della sua forma fisica, spiega, c’è anche la genetica. La madre, ricorda, è arrivata a 78 anni senza rughe evidenti. A questo si aggiunge l’attività fisica costante: palestra tre volte a settimana seguita da una personal trainer molto rigorosa.

Sull’alimentazione, però, niente regole rigide. «A tavola non mi limito», ha raccontato con ironia, sottolineando di non seguire diete particolari nonostante la cura costante del corpo.