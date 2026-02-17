Ronda Rousey torna nelle mma sfida Gina Carano a Los Angeles

Ronda Rousey torna alle MMA dopo 9 anni per sfidare Gina Carano grazie a un accordo con la promotion di Jake Paul. Il match è fissato a Los Angeles e segna il ritorno in gabbia dell’ex campionessa dopo la sconfitta del 2016.

Dopo quasi un decennio lontana dalla gabbia, Ronda Rousey ha annunciato il suo ritorno nelle arti marziali miste. L’ex campionessa UFC affronterà Gina Carano in un incontro che riporta sotto i riflettori due nomi storici della disciplina.

L’annuncio è arrivato martedì mattina e ha subito acceso l’attenzione degli appassionati. Il match si terrà il 16 maggio all’Intuit Dome di Los Angeles e sarà trasmesso in diretta su Netflix. L’organizzazione è affidata alla promotion di Jake Paul, Most Valuable Promotion.

L’incontro si disputerà nella categoria dei pesi piuma, a 145 libbre, seguendo le regole unificate delle MMA. Le due atlete combatteranno con guanti da quattro once in un confronto previsto sulla distanza di cinque round da cinque minuti ciascuno.

L’ultima apparizione di Rousey risale al dicembre 2016, quando fu sconfitta per KO da Amanda Nunes. Dopo aver lasciato le MMA, ha intrapreso la carriera nel wrestling professionistico, conquistando più volte il titolo femminile e diventando la prima donna protagonista del main event di WrestleMania.

Anche Gina Carano ha costruito un percorso riconoscibile. Ha chiuso la sua carriera nelle MMA con un record di 7 vittorie e una sola sconfitta, arrivata nel 2009 contro Cris Cyborg. Successivamente si è dedicata al cinema e alle serie tv, partecipando a produzioni come The Mandalorian, Deadpool e Fast & Furious 6.