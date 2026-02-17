Monty Lopez arrestato per atti osceni in pubblico: accuse e processo

Monty Lopez, padre della star Addison Rae, è stato arrestato per atti osceni dopo un episodio avvenuto in pubblico. L’accusa riguarda un fatto del 2024, con indagini concluse mesi dopo e processo già fissato.

Monty Lopez, padre della pop star Addison Rae, è stato arrestato con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico. L’intervento delle autorità risale al 27 luglio 2025, anche se l’episodio contestato sarebbe avvenuto quasi un anno prima, il 31 agosto 2024.

Secondo quanto emerge dagli atti giudiziari, Lopez – il cui nome completo è Manolito Juan Lopez – avrebbe mostrato i genitali in un’area accessibile al pubblico. Gli investigatori sostengono che il gesto fosse intenzionale e con finalità legate all’eccitazione sessuale, configurando un comportamento ritenuto offensivo e perseguibile penalmente.

Leggi anche: Roma - a processo con accuse di violenza sessuale e atti osceni: prof condannato a 2 anni

Le accuse formulate parlano di reato grave legato all’oscenità e a un crimine di natura sessuale. Per la sua liberazione è stata fissata una cauzione di 2.500 dollari. Lopez si è dichiarato non colpevole e dovrà comparire davanti al giudice il 19 marzo. I pubblici ministeri hanno proposto una pena che potrebbe arrivare fino a un anno di lavori forzati.

Sul piano personale, Lopez è stato sposato con Sheri Easterling, madre di Addison Rae, dal 2004. Dalla loro relazione sono nati tre figli: Addison, Enzo e Lucas. La coppia ha attraversato diverse separazioni e riconciliazioni nel corso degli anni, fino alla rottura definitiva nel 2022 dopo accuse di tradimento.

Dopo la fine del matrimonio, Sheri Easterling ha avuto una relazione con il rapper Yung Gravy. Lopez, invece, si è risposato nell’ottobre 2025 con Kaitlyn Nicole Robins, conosciuta in Louisiana e sposata a Las Vegas pochi mesi dopo l’inizio della loro relazione.