Rumer Willis, lavoro e maternità senza aiuti economici della famiglia

Rumer Willis racconta di mantenere la figlia lavorando in più ambiti, senza aiuti economici dai genitori. La primogenita di Bruce Willis e Demi Moore descrive giornate piene tra impegni e responsabilità familiari.

Rumer Willis ha scelto di parlare apertamente della propria vita quotidiana, chiarendo di non contare sul denaro dei genitori. La figlia di Bruce Willis e Demi Moore ha spiegato sui social di svolgere quattro lavori per mantenere la figlia, sottolineando di non considerare i privilegi familiari come una scorciatoia.

A 37 anni, l’attrice e cantante racconta una routine serrata, divisa tra lavoro e cura della bambina, nata nel 2023. Ammette che l’aiuto esterno è limitato e che gran parte delle responsabilità ricade su di lei, con giornate scandite da impegni continui e poco tempo libero.

Leggi anche: Maternità e lavoro: cos'è la child penalty e perché essere madre pesa sul reddito La child penalty indica la riduzione del reddito delle donne dopo la maternità, dovuta a fattori come interruzioni di carriera e discriminazioni.

Accanto a lei restano le sorelle, punto di riferimento nella vita privata, mentre segue con attenzione la salute del padre, colpito da demenza frontotemporale. Un equilibrio non semplice, tra affetti familiari e gestione autonoma della propria casa.

Rumer rivendica la scelta di costruire un percorso indipendente, lontano dall’idea di vivere di rendita. Crescere la figlia con le proprie risorse rappresenta per lei una priorità, affrontata con determinazione e senso di responsabilità.