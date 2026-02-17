Totti e Noemi Bocchi, tensioni sulla partecipazione al Grande Fratello e indizi social

Francesco Totti e Noemi Bocchi sarebbero in crisi per divergenze sul Grande Fratello, con lui interessato a partecipare e lei contraria. A riaccendere i sospetti anche l’assenza di foto a San Valentino.

Tra Francesco Totti e Noemi Bocchi qualcosa si sarebbe incrinato dopo tre anni insieme. A far parlare è soprattutto il silenzio social nel giorno di San Valentino: nessuno scatto di coppia, mentre altrove c’è chi ha celebrato pubblicamente la ricorrenza.

Secondo alcune indiscrezioni, il motivo dello scontro sarebbe legato al Grande Fratello. L’ex capitano della Roma starebbe valutando l’idea di entrare nella casa per mettersi in gioco e staccare dalla routine. Una scelta che non avrebbe convinto Noemi, contraria all’esposizione mediatica del reality.

Non tutti però puntano sul programma televisivo come causa principale. C’è chi parla di tensioni più profonde, legate anche ai comportamenti di Totti e a presunte attenzioni rivolte ad altre donne, elementi che avrebbero pesato sull’equilibrio della coppia.

Nelle ultime ore, però, è arrivato un segnale che sembra andare in direzione opposta. Noemi Bocchi ha condiviso una storia su Instagram mostrando una scatolina firmata Cartier, con all’interno quello che appare come un anello. Un dettaglio che ha subito riacceso le interpretazioni.

Il gesto ha alimentato nuovi dubbi: provocazione indiretta oppure indizio di un passo importante nella relazione. Nessuna conferma ufficiale, mentre le voci continuano a rincorrersi.