Maltempo in Italia, allerta arancione in Calabria e piogge intense al Centro-Sud

La Protezione civile segnala piogge e temporali intensi per l’arrivo di correnti nord-occidentali: Calabria in allerta arancione e quattro regioni in giallo, con vento forte e rischio mareggiate lungo le coste esposte.

L’Italia resta alle prese con una nuova fase di maltempo, con effetti più marcati al Centro-Sud. Nelle prossime ore sono attesi temporali intensi, accompagnati da raffiche di vento sostenute. La giornata di martedì 17 febbraio vede la Calabria in allerta arancione, mentre altre quattro regioni restano sotto osservazione con livello giallo.

Alla base del peggioramento c’è un flusso nord-occidentale che attraversa il Mediterraneo e investe direttamente la Penisola. Questo scenario porta precipitazioni diffuse e un aumento sensibile della ventilazione, soprattutto sulle aree tirreniche, sul nord-ovest e sulle regioni meridionali.

Leggi anche: Maltempo in Italia: nuova allerta arancione in Friuli Venezia Giulia e piogge intense al Centro-Sud

Secondo le previsioni, rovesci e temporali interesseranno in particolare Campania, Basilicata e Calabria, con maggiore intensità lungo i versanti tirrenici. I fenomeni potranno essere accompagnati da piogge abbondanti, fulmini e colpi di vento improvvisi.

Oltre alla pioggia, è previsto un deciso rinforzo dei venti nord-occidentali. Raffiche fino a burrasca potranno colpire Valle d’Aosta, Piemonte, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, con estensione successiva anche a Sardegna e Puglia. Lungo le coste più esposte sono attese mareggiate.

La situazione resta in evoluzione e viene monitorata costantemente dalla Protezione civile, che aggiorna le previsioni e i livelli di criticità in base allo sviluppo dei fenomeni e alle condizioni sui territori.