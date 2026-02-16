Rischio guerra Russia Nato, appello dei militari di Germania e Regno Unito

I vertici militari di Germania e Regno Unito mettono in guardia l’Europa: il rischio di uno scontro con la Russia esiste. In una lettera congiunta invitano governi e cittadini a prepararsi a possibili scenari di guerra.

I responsabili delle forze armate di Germania e Regno Unito lanciano un avvertimento chiaro: il pericolo di un conflitto tra Russia e Paesi Nato non può essere escluso. In un intervento congiunto, Carsten Breuer e Sir Richard Knighton invitano l’Europa a non sottovalutare la situazione e a prepararsi a scenari complessi.

Secondo i due vertici militari, la Russia ha modificato la propria strategia, spostando sempre più a ovest la propria presenza e rafforzando le capacità operative. L’esperienza maturata nel conflitto in Ucraina ha accelerato questo processo, con un riarmo che aumenta il rischio di tensioni dirette con l’Alleanza atlantica.

Nel loro intervento, Breuer e Knighton sottolineano che questa evoluzione non può essere ignorata. Parlano di una realtà concreta che richiede attenzione e prontezza, senza margini per atteggiamenti attendisti. Il rafforzamento militare di Mosca, unito alla disponibilità dimostrata a usare la forza, viene indicato come un fattore di rischio crescente per l’Europa.

La risposta, spiegano, non riguarda solo le forze armate ma anche la capacità industriale. Per i due leader è necessario investire nella difesa europea, ampliando la produzione e garantendo risorse adeguate nel lungo periodo. L’esempio dell’Ucraina dimostra quanto sia decisivo il sostegno industriale per sostenere un conflitto.

Breuer e Knighton respingono l’idea che il riarmo sia una scelta aggressiva. Lo definiscono invece un passaggio necessario per proteggere i cittadini e mantenere la stabilità. Rafforzare la difesa, sostengono, serve a evitare escalation: una posizione solida può dissuadere eventuali attacchi, mentre la fragilità rischia di favorirli.