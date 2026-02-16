Meloni a Niscemi, decreto in arrivo e fondi disponibili da giovedì

Il governo prepara un decreto urgente per sostenere le zone colpite dal ciclone Harry. La premier Meloni è a Niscemi per verificare i danni e annuncia risorse disponibili già dal giorno successivo al provvedimento.

Giornata di sopralluoghi in Sicilia per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, tornata lunedì 16 febbraio nelle aree colpite dal ciclone Harry. La visita è partita da Niscemi, nel cuore della zona più danneggiata, dove la premier ha effettuato un’ispezione insieme al capo della Protezione civile Fabio Ciciliano.

Durante la ricognizione nella cosiddetta zona rossa, Meloni ha annunciato l’imminente varo del decreto per l’emergenza. Il provvedimento, ha spiegato, sarà approvato mercoledì e diventerà subito operativo, consentendo l’arrivo delle prime risorse già dal giorno successivo.

Leggi anche: Meloni A Niscemi Dopo La Frana, Vertice Con Protezione Civile E Regione

La presidente del Consiglio a Niscemi dopo la frana.

Sui tempi per il ritorno alla normalità, la presidente del Consiglio ha invitato alla prudenza. Le decisioni, ha chiarito, dipendono esclusivamente dalle verifiche tecniche sulla sicurezza del territorio e degli edifici. Forzare i tempi, ha detto, significherebbe esporre i cittadini a rischi inutili.

Il monitoraggio resta costante e capillare. Niscemi, ha sottolineato la premier, è attualmente tra le aree più controllate, con il coinvolgimento di strutture specializzate come il genio militare, i vigili del fuoco e la Protezione civile, impegnati nelle operazioni di verifica e messa in sicurezza.

Dal fronte istituzionale arriva il sostegno del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha espresso apprezzamento per la presenza del governo sul territorio. Il governatore ha fatto sapere di essere a Roma per accelerare gli interventi e garantire aiuti concreti a famiglie e imprese colpite.

Anche il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, ha parlato di una fase delicata ma da affrontare con determinazione. In un collegamento sui social ha ribadito la necessità di ricostruire fiducia e affrontare l’emergenza attraverso il confronto e la collaborazione tra istituzioni e cittadini.