Inter Juventus, minacce all'arbitro La Penna dopo il derby di San Siro

Dopo Inter-Juventus, l’arbitro La Penna finisce nel mirino per alcune decisioni contestate. Sui social compaiono minacce di morte, mentre il direttore di gara valuta una denuncia e viene fermato per un mese.

Il giorno dopo la sfida tra Inter e Juventus è stato segnato da tensioni fuori dal campo. L’arbitro Federico La Penna si è trovato al centro delle polemiche per alcune decisioni prese durante la partita disputata a San Siro.

Tra gli episodi più contestati c’è l’espulsione di Kalulu, arrivata per doppia ammonizione dopo un intervento giudicato falloso su Bastoni ma ritenuto inesistente da molti. Dubbi anche sul mancato secondo giallo allo stesso Bastoni per simulazione.

Nel corso della gara non sono mancati momenti di nervosismo: negli spogliatoi si sarebbe verificato un confronto acceso con Damien Comolli, mentre Giorgio Chiellini avrebbe reagito con durezza nel tunnel dello stadio.

La situazione è degenerata nelle ore successive, quando sui social sono comparsi messaggi con minacce di morte rivolte al direttore di gara e alla sua famiglia. La Penna ha raccolto il materiale per presentare denuncia alla polizia postale.

Per motivi di sicurezza, all’arbitro romano è stato suggerito di limitare gli spostamenti e restare in casa insieme alla moglie e alle due figlie. Intanto, sul piano sportivo, è previsto uno stop di circa un mese mentre il caso continua ad alimentare discussioni.