Recensione ThermoMate ECO 12L (Gas Naturale)

Scaldabagno Istantaneo a Gas Naturale – Efficienza, sicurezza e risparmio per l’uso domestico

Lo scaldabagno istantaneo a gas naturale ThermoMate ECO 12L nasce con un obiettivo molto chiaro: offrire acqua calda sanitaria affidabile, immediata e sicura per l’uso domestico interno, con un’attenzione concreta all’efficienza energetica e al rispetto delle normative ambientali europee. Parliamo di un prodotto pensato per appartamenti e abitazioni moderne, dove la richiesta di acqua calda è continua e spesso simultanea tra più utenze, come doccia e lavandino. La portata di 12 litri al minuto, la modalità ECO e la tecnologia Low-NOx rendono questo modello una soluzione equilibrata tra prestazioni, consumi e sostenibilità, senza ricorrere a soluzioni complesse o sovradimensionate.

Materiali e design

Dal punto di vista costruttivo, il ThermoMate ECO 12L si presenta con un design compatto e funzionale, studiato per il montaggio a parete in ambienti interni. Le dimensioni contenute (35 × 19,3 × 55 cm) e il peso di circa 13 kg facilitano l’installazione anche in spazi tecnici ridotti, come bagni o locali di servizio. L’estetica è sobria e moderna, coerente con un prodotto che punta più sulla sostanza che sull’effetto scenico, ma senza risultare datato o trascurato. Il pannello frontale integra un display LED chiaro e leggibile, utile per monitorare in tempo reale la temperatura dell’acqua e lo stato di funzionamento dell’apparecchio, migliorando l’esperienza d’uso quotidiana e il controllo generale del sistema.

Hardware e prestazioni

Sul piano tecnico, lo scaldabagno istantaneo ThermoMate ECO 12L (modello GZ318NG) lavora con gas naturale a 20 mbar e sviluppa una potenza nominale di 24 kW, un valore adeguato per garantire un’erogazione costante e stabile dell’acqua calda. La portata di 12 litri al minuto consente l’utilizzo simultaneo di una doccia e di un lavandino, rispondendo alle esigenze tipiche di una famiglia di medie dimensioni.Elemento centrale è la modalità ECO, progettata per ridurre il consumo di gas fino al 17% rispetto alla modalità standard, soprattutto nei periodi estivi o quando non è necessaria una temperatura particolarmente elevata. A questo si affianca la tecnologia di combustione a basse emissioni di NOx, che consente allo scaldabagno di rispettare pienamente i requisiti ErP dell’Unione Europea, riducendo l’impatto ambientale senza sacrificare le prestazioni.Dal punto di vista della sicurezza, l’hardware integra numerosi sistemi di protezione: dal controllo contro il surriscaldamento al sistema di allarme gas, passando per la protezione da riflusso e vento. La combustione indipendente dall’aria ambiente, unita alla possibilità di installare scarichi coassiali o a doppio tubo (Ø 60/100 mm), rende il dispositivo adatto a un uso interno sicuro e conforme alle normative vigenti.

Uso quotidiano

Nell’utilizzo quotidiano, il ThermoMate ECO 12L si distingue per l’affidabilità operativa e la semplicità di gestione. Il termostato intelligente contribuisce a mantenere una temperatura dell’acqua stabile, evitando fastidiose oscillazioni durante la doccia o l’uso prolungato dei rubinetti. Il display LED permette di controllare facilmente le impostazioni, rendendo l’interazione immediata anche per utenti meno esperti.Un aspetto particolarmente interessante è la protezione automatica dal gelo, che si attiva sotto i 5 °C quando il dispositivo è collegato alla rete elettrica. Questa funzione aggiunge un ulteriore livello di sicurezza nei mesi invernali, pur con la consapevolezza che l’efficacia può diminuire in condizioni climatiche estreme (sotto i -15 °C). L’assenza di batterie semplifica ulteriormente la manutenzione, riducendo i costi e le operazioni necessarie nel tempo.

Conclusioni

Voto finale 9 / 10

Lo scaldabagno istantaneo a gas naturale ThermoMate ECO 12L rappresenta una soluzione solida e ben bilanciata per chi cerca un sistema affidabile per la produzione di acqua calda sanitaria in ambienti interni. Non punta a stupire con funzioni superflue, ma si concentra su ciò che conta davvero: efficienza, sicurezza, consumi contenuti e conformità alle normative europee. La modalità ECO, la tecnologia Low-NOx e la buona portata lo rendono particolarmente adatto a contesti domestici moderni, dove l’attenzione ai costi di esercizio e all’impatto ambientale è sempre più centrale. Un prodotto concreto, pensato per durare e per semplificare la vita quotidiana.

Buona portata da 12 L/min per uso simultaneo

Modalità ECO con risparmio di gas fino al 17%

Tecnologia Low-NOx e conformità ErP

Elevati standard di sicurezza per uso interno

Design compatto e installazione flessibile dello scarico