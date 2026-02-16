Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, segnali di crisi tra social e casa in vendita a Roma

Segnali di tensione tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: casa in vendita a Roma e distanza sui social alimentano i dubbi. L’influencer parla di un periodo complicato, ma temporaneo.

Tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni qualcosa sembra essersi incrinato. La coppia, insieme dal 2021 e sposata due anni dopo, sta attraversando una fase delicata che non è sfuggita a chi li segue da vicino.

A far parlare è soprattutto la decisione di mettere sul mercato l’attico di Roma, nella zona tra Camilluccia e Farnesina, a poca distanza dallo Stadio Olimpico. L’immobile, circa 280 metri quadrati con cinque stanze, tre bagni e un ampio terrazzo, è stato valutato intorno ai 2,5 milioni di euro.

Un’abitazione di pregio, rifinita in stile moderno e immersa nel verde, che fino a poco tempo fa rappresentava il punto di riferimento della famiglia. La scelta di venderla ha sollevato dubbi sulle reali motivazioni, soprattutto alla luce di altri segnali emersi negli ultimi giorni.

A colpire i fan è stato anche quanto accaduto sui social: i due hanno smesso di seguirsi su Instagram. Un gesto che, nel loro caso, ha alimentato le voci di una possibile rottura, considerando anche la presenza dei due figli, Thiago e Dea.

Interpellata sulla situazione, Chiara Nasti avrebbe ridimensionato le indiscrezioni, parlando di un momento difficile ma temporaneo. Dietro la vendita della casa, secondo quanto riferito, ci sarebbero motivi legati alla sicurezza, in particolare una serie di furti che avrebbe spinto la coppia a cambiare soluzione abitativa.