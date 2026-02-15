Orban espulso contro il Parma, bufera sul post social e smentita del Verona
Dopo l’espulsione lampo contro il Parma, un post social attribuito a Gift Orban accende il caso razzismo. In serata arriva la smentita ufficiale dell’Hellas Verona sull’autenticità del profilo.
L’episodio nasce nei primi minuti della sfida tra Hellas Verona e Parma, giocata domenica 15 febbraio. Dopo appena dieci minuti, l’attaccante Gift Orban viene allontanato dal campo dall’arbitro Pairetto. La decisione arriva in seguito a una protesta ritenuta eccessiva, con parole rivolte direttamente al direttore di gara.
L’incontro prosegue senza il giocatore nigeriano e si chiude con la sconfitta del Verona per 2-1. Ma nel frattempo, fuori dal campo, prende forma un’altra vicenda destinata a far discutere.
Sui social compare infatti un messaggio, pubblicato da un account apparentemente riconducibile al calciatore, che parla apertamente di trattamento diverso nei confronti dei giocatori neri. Nel testo si legge che l’espulsione sarebbe avvenuta dopo una protesta e che episodi simili non possono essere ignorati, chiedendo rispetto ed equità in campo.
La presa di posizione scatena reazioni e alimenta il dibattito. Al termine della partita, la società gialloblù sceglie inizialmente la linea del silenzio stampa, evitando dichiarazioni ufficiali nell’immediato.
Solo in serata arriva l’intervento dell’Hellas Verona, che chiarisce la propria posizione: il profilo social da cui è partito il messaggio non appartiene a Gift Orban. Una precisazione netta, che mette in dubbio l’autenticità del post e prova a spegnere le polemiche nate nelle ore successive all’espulsione.