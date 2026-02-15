Ambra Angiolini, il video dopo San Valentino e quel segno sul collo

San Valentino è passato, ma per Ambra Angiolini resta un dettaglio che non è sfuggito ai fan: un segno evidente nel video condiviso sui social mentre passeggia a Milano con la figlia e alcune amiche.

Un video selfie girato per le strade di Milano, tra risate e momenti di leggerezza con la figlia Jolanda Renga e due amiche. Ambra Angiolini si mostra così, in un clima rilassato dopo un pranzo in una delle sue osterie abituali.

A catturare lo sguardo dei follower, però, non è l’atmosfera conviviale ma un dettaglio ben visibile sul collo dell’attrice: un livido scuro, tendente al viola, posizionato proprio al centro. Un segno che ha acceso subito commenti e interpretazioni.

Leggi anche: Ambra Angiolini festeggia il 4 in pagella della figlia Jolanda con una torta: Anche tu sei umana

Tra chi parla di semplice ematoma e chi invece legge quel segno come qualcosa di più personale e romantico, il dibattito sui social si è acceso in poche ore. Il particolare, evidente nel video, ha fatto il giro delle piattaforme alimentando curiosità.

Solo poche settimane fa, ospite in tv, l’attrice aveva lasciato intendere di vivere una nuova fase sentimentale. Senza fare nomi, aveva raccontato di essere innamorata, lasciando intendere che nella sua vita ci sia qualcuno di speciale.