Gigliola Cinquetti racconta il successo e il peso di Non ho l'età

Per Gigliola Cinquetti una canzone non è stata solo musica, ma una svolta definitiva. “Non ho l’età” ha segnato un prima e un dopo, accompagnandola per tutta la vita. Ospite su Rai1, la cantante ha parlato con sincerità di quel brano che l’ha resa celebre nel 1964 e che oggi guarda con occhi diversi.

Quella vittoria arrivò all’improvviso, con una forza difficile da gestire. Un evento che lei stessa descrive come più grande della sua età e della sua esperienza. All’epoca fu travolta da un meccanismo mediatico che non lasciava spazio per comprendere davvero cosa stesse accadendo. Solo col tempo è riuscita a trovare un equilibrio con quella parte della sua storia.

Oggi quel brano non rappresenta più un peso, ma un legame profondo con il pubblico. Un filo continuo che ha attraversato decenni, alimentato dall’affetto di chi l’ha seguita fin dagli inizi. La paura di essere identificata solo con quella canzone si è trasformata in accettazione.

Dietro la notorietà, però, c’è stato anche un forte impatto sulla vita privata. Il successo non ha coinvolto solo lei, ma anche la sua famiglia. Centrale il ruolo della madre, che lasciò abitudini e certezze per seguirla in un percorso fatto di viaggi e cambiamenti improvvisi. Una presenza costante, capace di adattarsi a una realtà completamente nuova.

La figura della “ragazza perfetta” non le appartiene più. Cinquetti rivendica oggi una dimensione più autentica, fatta anche di fragilità. Racconta di conoscere sia la felicità che il suo opposto, vivendo entrambe con intensità. Un equilibrio costruito nel tempo, lontano dalle etichette.

Anche il rapporto con il successo viene descritto senza filtri. Il rischio di perdere il senso della realtà esiste, e non riguarda solo gli inizi. Secondo la cantante, è una dinamica che può ripresentarsi in qualsiasi fase della carriera.

Il successo, spiega, non è qualcosa che si conquista davvero. Lo paragona a un fenomeno improvviso, che arriva senza preavviso e che spesso si subisce più di quanto si riesca a godere. Un’esperienza intensa, difficile da controllare, che lascia il segno anche quando passa.