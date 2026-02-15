Bambina ferita in supermercato a Bergamo, arrestato aggressore

Momenti di terrore in un supermercato di Bergamo: una bimba di un anno e mezzo ferita durante un’aggressione improvvisa. Arrestato un uomo senza fissa dimora.

Paura nel pomeriggio di sabato 15 febbraio in un supermercato di Bergamo, dove una bambina di un anno e mezzo è stata aggredita all’improvviso mentre si trovava con la madre. Un uomo ha tentato di strapparla dalle sue braccia, causando alla piccola la frattura di un femore.

L’uomo, un 47enne di origine romena senza fissa dimora, è stato fermato poco dopo dalla polizia intervenuta sul posto. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe avvicinato senza preavviso alla donna, afferrando la bambina e generando il panico tra i clienti presenti.

I genitori, entrambi sulla quarantina e residenti in città, hanno raccontato di aver vissuto attimi drammatici. «È successo tutto in pochi secondi, siamo ancora sotto shock», spiegano. In un primo momento non era chiaro cosa stesse accadendo, ma la paura era che l’uomo potesse fare del male alla figlia.

Il timore si è concretizzato nella lesione riportata dalla bambina, subito soccorsa e affidata alle cure dei medici. Fondamentale l’intervento di alcune persone presenti nel supermercato, che hanno aiutato la madre e contattato le forze dell’ordine.

La piccola è ora seguita dai sanitari, mentre proseguono gli accertamenti sul 47enne arrestato, per chiarire dinamica e responsabilità dell’accaduto.