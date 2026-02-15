Pino Colizzi, morto il doppiatore italiano voce di Superman e Il padrino

È morto a 89 anni Pino Colizzi, tra le voci più riconoscibili del doppiaggio italiano. Nel corso della carriera ha prestato il timbro a grandi attori internazionali e a personaggi entrati nella storia del cinema.

Si è spento a 89 anni Pino Colizzi, figura storica del doppiaggio italiano, noto per aver dato voce ad alcuni dei volti più celebri del cinema internazionale. Nato a Roma nel 1937, ha attraversato decenni di carriera costruendo un repertorio vasto e riconoscibile.

Nel corso degli anni ha doppiato attori come Michael Douglas, Jack Nicholson, James Caan, Richard Dreyfuss, Omar Sharif e Franco Nero. Tra i lavori più ricordati spiccano le interpretazioni di Robert Powell nella miniserie “Gesù di Nazareth” di Franco Zeffirelli e di Christopher Reeve nei primi tre film di Superman.

Il pubblico lo associa anche alla voce di Robert De Niro ne “Il padrino - Parte II” e a quella di Martin Sheen in “Apocalypse Now”, film simbolo diretto da Francis Ford Coppola. Proprio questi ruoli hanno contribuito a rendere inconfondibile il suo stile nel panorama del doppiaggio.

Accanto all’attività in sala di registrazione, Colizzi ha lavorato anche come attore. Tra le sue apparizioni figura “Un tè con Mussolini”, film del 1999 diretto da Franco Zeffirelli.

Nella vita privata era sposato con la collega Manuela Andrei, con cui ha avuto due figli, Carlo e Chiara.