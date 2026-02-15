Bambino morto dopo aver inalato deodorante, allarme per il chroming tra i giovani

Un bambino di 11 anni è morto dopo aver inalato un deodorante spray nella sua stanza. A trovarlo senza vita è stata la madre. Il caso riaccende l’attenzione su una pratica pericolosa diffusa tra i giovanissimi.

La tragedia si è consumata in una casa come tante, dove un bambino di 11 anni ha perso la vita dopo aver inalato un deodorante spray. A scoprire il corpo è stata la madre, entrata nella stanza al mattino senza ricevere risposta. Il piccolo era disteso sul letto, in una posizione che è apparsa subito insolita.

Il bambino, Freddie Davis, avrebbe provato a replicare il cosiddetto chroming, una pratica che consiste nell’inalare sostanze chimiche per ottenere effetti temporanei di alterazione. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Gli accertamenti hanno escluso il coinvolgimento di terze persone. La morte è stata classificata come accidentale, provocata dall’inalazione dei vapori dello spray. Questo tipo di esposizione può causare arresto cardiaco improvviso, soffocamento o danni cerebrali anche dopo un solo episodio.

La madre, Roseanne Marie Thompson, ha raccontato di essere a conoscenza di episodi simili tra ragazzi della stessa età del figlio, spesso legati a video diffusi sui social. Per questo aveva deciso di non acquistare più deodoranti spray per casa.

Nel fine settimana precedente, Freddie aveva dormito da un amico. Tornato a casa, aveva mostrato un atteggiamento diverso dal solito, più distaccato. La sera successiva si era detto agitato, incapace di prendere sonno, e aveva chiesto più volte il caricatore del telefono.

Prima di andare a dormire aveva chiesto alla madre di svegliarlo presto per andare a scuola. Quando lei è entrata nella stanza la mattina dopo, il silenzio e la posizione del corpo l’hanno insospettita. Toccarlo è stato decisivo: era freddo. Ha subito chiamato i soccorsi.

Nella stanza si percepiva un odore insolito. Spostando il corpo, dal pigiama è caduto un flacone di deodorante. Resta incerto come il bambino lo abbia ottenuto, ma la madre ritiene che possa essere stato introdotto da qualcuno della sua cerchia di amici.