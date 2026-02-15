C'è posta per te, Gerry Scotti si commuove per la storia di Francesco e delle sue figlie

La storia di un padre rimasto solo con quattro figlie commuove il pubblico di C’è posta per te. Gerry Scotti non trattiene le lacrime e rende omaggio a Francesco con parole sincere e un regalo speciale.

Nel corso della puntata di C’è posta per te andata in onda sabato 14 febbraio, Gerry Scotti è stato accolto in studio da un lungo applauso. Il conduttore, visibilmente emozionato, ha ascoltato il racconto di Francesco, un padre che da anni affronta da solo la vita familiare dopo la perdita della moglie.

Tutto è iniziato nel 2004, quando la donna è morta improvvisamente a soli quarant’anni, lasciando Francesco con quattro figlie ancora giovani: Mary, Irene, Chiara e Selenia. Da quel momento, l’uomo ha deciso di dedicarsi completamente a loro, mettendo da parte ogni progetto personale e affrontando da solo il peso della quotidianità.

Le figlie hanno voluto raccontare il sacrificio del padre davanti alle telecamere. Hanno ricordato la sua capacità di non arrendersi, di esserci sempre e di costruire giorno dopo giorno un punto di riferimento stabile. Oggi Francesco è anche nonno di sette nipoti, che continua a seguire con la stessa dedizione, nonostante una pensione modesta e una vita fatta di rinunce.

Le parole delle ragazze hanno toccato profondamente Gerry Scotti, che non è riuscito a trattenere le lacrime. Il conduttore ha ammesso apertamente di non sentirsi all’altezza di un esempio simile, definendo Francesco una persona da ammirare per la forza e la capacità di mettere gli affetti al primo posto.

Per i nipoti ha portato sette lecca-lecca, un gesto semplice ma carico di affetto. Poi ha scelto un simbolo più personale: si è tolto l’orologio dal polso e lo ha regalato a Francesco, come segno di stima e riconoscenza.

La sorpresa più grande è arrivata subito dopo. A Francesco è stata donata una nuova cucina completa, dotata anche di forno per la pizza, pensata per permettergli di continuare a cucinare per tutta la famiglia e condividere momenti insieme ai suoi figli e nipoti.