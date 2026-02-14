Mike Tyson conferma il match con Floyd Mayweather, attesa per la data

Il possibile incontro tra Mike Tyson e Floyd Mayweather resta senza data, ma l’ex campione dei pesi massimi conferma che il progetto è ancora attivo. Intanto lavora a un evento dedicato ai giovani pugili a Las Vegas.

Il combattimento tra Mike Tyson e Floyd Mayweather non ha ancora un calendario ufficiale, ma l’ex campione dei pesi massimi assicura che l’idea non è stata accantonata. Nei giorni scorsi ha ribadito che l’incontro si farà, senza lasciare spazio a dubbi sulla volontà di salire sul ring.

L’ipotesi di una sfida tra i due nomi storici della boxe era emersa già nel 2024, dopo anni di rapporti non proprio distesi. Tyson racconta di aver accettato subito la proposta: non aveva intenzione di rinunciare a un’occasione del genere, soprattutto dopo essere stato chiamato direttamente in causa.

Nonostante l’età — compirà 60 anni a giugno — Tyson sostiene di essere in ottima forma. Negli ultimi mesi ha perso peso e si sente fisicamente pronto, un aspetto che considera fondamentale in vista di un eventuale ritorno sul ring contro un avversario come Floyd Mayweather.

Parallelamente, l’ex campione sta lavorando a un progetto dedicato ai giovani talenti. Dal 12 al 14 marzo, a Las Vegas, andrà in scena il “Mike Tyson Invitational”, una manifestazione di boxe dilettantistica su invito pensata per mettere in luce nuovi pugili e offrire loro visibilità.

L’evento si terrà al Radiant Brand Complex e rappresenta un passo concreto nel tentativo di Tyson di sostenere la nuova generazione. Oltre ai match, è previsto anche un momento di festa conclusivo, che accompagnerà la chiusura della tre giorni dedicata alla boxe.