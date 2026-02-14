Cardi B cade sul palco a Las Vegas durante il tour Little Miss Drama

Caduta sul palco durante il concerto di Las Vegas: Cardi B perde l’equilibrio da una sedia ma continua a cantare, trasformando l’imprevisto in un momento ironico davanti al pubblico.

Un imprevisto in pieno spettacolo ha sorpreso il pubblico di Las Vegas. Durante una tappa del tour “Little Miss Drama”, Cardi B è scivolata da una sedia mentre eseguiva la sua parte in “Thotiana” di Blueface.

Il momento è stato ripreso da alcuni fan: la rapper perde l’equilibrio e finisce a terra, ma reagisce subito. Senza interrompere la performance, si rialza e continua a cantare, mantenendo il ritmo del brano.

Leggi anche: Olivia Rodrigo cade sul palco durante un concerto a Melbourne - VIDEO

Fedele al suo stile diretto, l’artista ha trasformato la caduta in una battuta. Rivolta al pubblico, ha scherzato attribuendo la responsabilità al governo americano, prima di passare al brano successivo, “Pretty & Petty”.

L’ironia è proseguita anche sui social. Nelle storie pubblicate dopo il concerto, Cardi B ha continuato a ridere dell’episodio, sostenendo ancora una volta, in tono provocatorio, che “il governo” fosse dietro l’accaduto.

La mattina seguente è tornata sull’argomento anche su X, commentando il video ormai virale. Con il suo solito sarcasmo, ha scritto che si trattava chiaramente di un contenuto generato dall’intelligenza artificiale.

Dopo lo show, la serata è proseguita con un afterparty insieme al team del tour. Intorno alle 2:30, la cantante ha raccontato ai follower di voler provare una nuova routine per dormire meglio, tra ashwagandha, magnesio e melatonina.

Ha anche confessato di avere difficoltà ad abituarsi al bus del tour, spiegando di essere molto sensibile al movimento continuo del mezzo. Nelle ultime storie ha poi mostrato alcuni lividi sulle gambe, probabilmente causati dalla caduta sul palco.