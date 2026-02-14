Sei Nazioni, Italia sconfitta a Dublino: Irlanda vince 20-13
Italia avanti nel primo tempo, poi il ritorno dell’Irlanda nella ripresa decide il match di Dublino. Gli azzurri cedono 20-13 nella seconda giornata del Sei Nazioni 2026.
L'Irlanda supera l'Italia 20-13 all'Aviva Stadium nella seconda giornata del Sei Nazioni 2026.
I verdi sbloccano il punteggio al 16’ con la meta di Osborne. La risposta italiana arriva poco dopo: al 20’ Garbisi centra i pali e accorcia, poi al 32’ Nicotera trova la meta che vale il sorpasso. L’Italia gestisce il finale della prima frazione e va all’intervallo avanti 10-5.
Al rientro in campo cambia l’inerzia. L’Irlanda colpisce subito con Conan al 43’ e completa la rimonta con Baloucoune al 57’. A consolidare il vantaggio ci pensa Crowley con un calcio al 63’, portando il punteggio sul 20-10.
L’Italia prova a rientrare con un altro piazzato di Garbisi al 67’, ma non basta per riaprire davvero la partita. Il punteggio resta fermo sul 20-13 fino al fischio finale.