Omicidio a Montecalvoli, arrestato il presunto killer di Kevin Muharremi

Un 25enne è stato ucciso all’alba in auto nel Pisano. Fermato poche ore dopo il presunto responsabile, rintracciato in autostrada. Alla base del delitto una lite scoppiata poco prima in un locale.

È finito in manette l’uomo ritenuto responsabile dell’omicidio di Kevin Muharremi, ucciso all’alba di sabato 14 febbraio a Montecalvoli, nel Pisano. Il sospetto, anche lui di origine albanese, è stato fermato nella tarda mattinata lungo l’autostrada A1, nel tratto aretino, da due pattuglie della polizia stradale.

La vittima, 25 anni, viveva a Fucecchio. Al momento dell’agguato si trovava sul sedile anteriore lato passeggero di una Fiat Doblò, insieme ad altri due giovani. Erano circa le 5 quando, in via della Repubblica, un suv si è affiancato al veicolo e ha aperto il fuoco: almeno tre i colpi esplosi, uno dei quali ha raggiunto il ragazzo al collo.

Leggi anche: Charlie Kirk, arrestato il presunto killer: è un 22enne dello Utah



Secondo quanto ricostruito finora, tutto sarebbe nato da una lite avvenuta poco prima all’interno di un locale a Capanne, nel comune di Montopoli Valdarno. Gli investigatori stanno cercando di capire se tra le due auto sia seguito un inseguimento oppure se l’aggressore abbia intercettato il gruppo successivamente.

Le indagini sono affidate ai carabinieri del comando provinciale di Pisa, con il coordinamento del sostituto procuratore Fabio Pelosi. In corso l’ascolto dei testimoni e l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza, comprese quelle utilizzate per la lettura delle targhe.

La strada dove è avvenuto il delitto è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i rilievi della scientifica e del medico legale. Gli accertamenti proseguono per definire con precisione dinamica e movente dell’omicidio.