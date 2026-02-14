Mareggiata alla foce del Tevere, evacuate 50 persone a Fiumicino

Una mareggiata ha colpito la foce del Tevere a Fiumicino, causando allagamenti in abitazioni e strutture precarie. Intervento dei vigili del fuoco e evacuazione di circa 50 persone nella zona di Passo della Sentinella.

Il maltempo ha spinto acqua e onde fino alla foce del Tevere, dove nelle prime ore della giornata si sono registrati allagamenti diffusi. A Fiumicino, l’innalzamento del livello tra fiume e mare ha invaso case e baracche nella zona più esposta.

I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra supportata dai sommozzatori, impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza. L’area più critica è quella di Passo della Sentinella, dove è stata disposta l’evacuazione di circa 50 persone.

La Protezione civile segue l’evoluzione della situazione anche nell’area dell’idroscalo, sotto osservazione per possibili ulteriori criticità legate alle condizioni del mare e del corso del fiume.