Auto finisce in un fosso a Massarosa, morto un 27enne

Un’auto esce di strada e finisce in un fosso pieno d’acqua nella notte a Massarosa. Un ragazzo muore intrappolato nell’abitacolo, mentre un giovane riesce a salvare la sorella e a chiedere aiuto.

Un incidente mortale si è verificato nella notte a Montramito, lungo via Poggio alle Viti, nel territorio comunale di Massarosa, in provincia di Lucca. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 4, quando un’auto con tre giovani a bordo è uscita di strada finendo in un fosso pieno d’acqua.

Alla guida del veicolo c’era un ragazzo di 27 anni. Con lui viaggiavano un giovane di 25 anni e la sorella di 21. Dopo l’impatto, la vettura si è parzialmente sommersa e il conducente è rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo invaso dall’acqua.

Leggi anche: Pordenone - auto finisce strada e prende fuoco: 21enne morto carbonizzato

I soccorsi sono arrivati rapidamente, con l’intervento dei vigili del fuoco e dei sommozzatori. Le operazioni di recupero del corpo sono state complesse e, una volta estratto il giovane, il personale sanitario non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Il 25enne è riuscito a uscire dall’auto e ha raggiunto un’abitazione vicina per dare l’allarme. Prima dell’arrivo dei soccorsi ha praticato le manovre di rianimazione alla sorella, riuscendo a tenerla in vita fino all’arrivo dei sanitari.

I due feriti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Versilia. Le loro condizioni non risultano gravi. Sul posto sono intervenute anche le ambulanze della Misericordia e la polizia, che ha avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.