Cronos: The New Dawn introduce la modalità facile Temporal Diver e nuovi contenuti

Modalità più accessibile e nuovi contenuti per Cronos: The New Dawn, con aggiornamento già disponibile su PlayStation 5 e PC e novità in arrivo anche su altre piattaforme.