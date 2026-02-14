Cronos: The New Dawn introduce la modalità facile Temporal Diver e nuovi contenuti
Modalità più accessibile e nuovi contenuti per Cronos: The New Dawn, con aggiornamento già disponibile su PlayStation 5 e PC e novità in arrivo anche su altre piattaforme.
Arriva un aggiornamento atteso per Cronos: The New Dawn, che amplia l’esperienza di gioco con una nuova modalità pensata per rendere l’avventura più accessibile. La Temporal Diver, equivalente alla difficoltà facile, è già disponibile su PlayStation 5 e PC, mentre il rilascio su Xbox e Nintendo è previsto a breve.
La novità nasce dalle richieste dei giocatori: il team di sviluppo ha lavorato per offrire un’opzione meno impegnativa, senza snaturare l’atmosfera e le dinamiche che caratterizzano il titolo. In questa modalità il protagonista dispone di maggiore resistenza, mentre i nemici risultano meno aggressivi.
Con l’aggiornamento viene inoltre esteso il sistema New Game+ a tutte le difficoltà. Dopo aver completato una partita, è possibile ricominciare mantenendo progressi e abilità del personaggio, affrontando nuovamente la storia con equipaggiamento già sviluppato.
Restano disponibili anche le altre modalità: Anvil of the Collective, che rappresenta il livello standard, e Forged in Fire, sbloccabile successivamente e pensata per chi cerca una sfida più dura.
Tra i contenuti aggiuntivi spicca la skin Iron Rider, introdotta per celebrare il Capodanno cinese. L’armatura del protagonista viene rivisitata con dettagli ispirati al cavallo, con effetti visivi che richiamano il fuoco. Il contenuto è gratuito e accessibile su tutte le piattaforme tramite aggiornamento.
Nel corso del mese sono previsti anche eventi e iniziative legate al tema horror, accompagnati da bundle speciali disponibili su Steam che includono collaborazioni con altri titoli.