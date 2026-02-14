Rapina in villa ad Arezzo, ladro muore durante la fuga dopo colpo sparato in aria

Un ladro muore dissanguato dopo un tentativo di furto in una villa sulle colline di Arezzo. Il gruppo era stato sorpreso dai proprietari, che hanno sparato in aria. Indagini in corso per individuare i complici.

Un tentativo di furto in villa si è trasformato in tragedia venerdì sera a Policiano, sulle colline di Arezzo. Un uomo è morto mentre cercava di fuggire insieme ad altri due complici, dopo essere stato scoperto dai proprietari dell’abitazione.

I tre si erano introdotti nella proprietà scavalcando la recinzione e si erano avvicinati all’edificio, ma l’allarme perimetrale ha fatto scattare l’intervento dei residenti, che in quel momento si trovavano in casa. Uno dei proprietari è uscito all’esterno impugnando un’arma e ha esploso un colpo in aria per spaventare i ladri.

Il rumore dello sparo ha messo in fuga il gruppo. Durante la corsa, però, uno dei malviventi si è ferito gravemente a una gamba, probabilmente urtando contro la recinzione o altri ostacoli nel buio. La ferita avrebbe provocato la lacerazione di un vaso sanguigno, causando una emorragia fatale.

L’uomo si è accasciato poco distante dalla villa, in un campo, dove è morto dissanguato. I due complici sono riusciti a dileguarsi e sono attivamente ricercati. Le forze dell’ordine stanno battendo la zona anche con possibili unità cinofile, mentre sono state diramate segnalazioni alle pattuglie della polizia.

Sul posto è intervenuta la procuratrice Gianfederica Dito. I carabinieri stanno ricostruendo con precisione la dinamica e hanno ascoltato i proprietari dell’abitazione per chiarire ogni passaggio della vicenda.

Secondo quanto riferito dai residenti, l’area è spesso presa di mira dai ladri. Nella stessa serata si sarebbero registrate diverse segnalazioni di movimenti sospetti e tentativi di intrusione, condivise anche nelle chat di quartiere già a partire dal tardo pomeriggio.