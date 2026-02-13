Incidente a San Polo di Piave, scontro tra auto e camion: morta una donna

Scontro frontale nel Trevigiano tra un’auto e un camion: una donna di 77 anni perde la vita. Inutili i soccorsi intervenuti sul posto. Accertamenti in corso per chiarire la dinamica dell’incidente.

Un violento scontro frontale si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì 13 febbraio a San Polo di Piave, in provincia di Treviso. Nell’impatto tra un’auto e un camion ha perso la vita una donna di 77 anni, residente nella zona.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17 lungo via Ormelle, nei pressi della rotatoria con via Romana. La vittima era alla guida di una Fiat Punto e stava percorrendo la strada provinciale 34 in direzione San Polo, mentre il mezzo pesante procedeva nel senso opposto.

Leggi anche: Incidente a Nettuno - scontro tra due auto: muore bimbo e donna incinta

La collisione è stata particolarmente violenta. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della conducente. Presenti anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità. Le verifiche sono ancora in corso.