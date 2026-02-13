Bimba morta in Liguria, indagini sulla casa del compagno

La morte di una bambina di due anni in Liguria cambia scenario: per gli inquirenti il decesso non è avvenuto a casa della madre ma nell’abitazione del compagno. L’immobile è stato sequestrato e sarà analizzato dal Ris.