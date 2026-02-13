Rissa su volo Jet2 dalla Turchia, due passeggeri banditi a vita

Rissa violenta a bordo di un volo Jet2 partito dalla Turchia: due passeggeri bloccati per sempre dalla compagnia dopo un atterraggio d’emergenza in Belgio.

Momenti di forte tensione su un volo Jet2 diretto nel Regno Unito, partito da Antalya e diretto a Manchester. Durante il tragitto, una discussione tra alcuni passeggeri è degenerata fino a costringere l’equipaggio a chiedere un atterraggio immediato in Belgio.

La situazione è precipitata rapidamente: dalle urla si è passati allo scontro fisico. Nel corridoio dell’aereo sono volati pugni, mentre uno dei coinvolti è stato immobilizzato con una presa al collo. La scena, ripresa da un altro passeggero, mostra attimi di caos tra i sedili.

L’intervento dell’equipaggio non è bastato a riportare la calma. A quel punto il comandante ha deciso di deviare la rotta e far atterrare il velivolo a Bruxelles, dove le forze dell’ordine sono salite a bordo per fermare i responsabili.

I due uomini protagonisti della rissa sono stati fatti scendere e affidati alla polizia locale. Solo dopo l’intervento delle autorità, il volo ha potuto ripartire e raggiungere Manchester senza ulteriori problemi.

La compagnia ha annunciato provvedimenti severi: i due passeggeri sono stati banditi a vita dai voli Jet2. L’azienda ha inoltre comunicato l’intenzione di chiedere il rimborso dei costi legati alla deviazione.

Jet2 ha ribadito la linea dura contro comportamenti violenti a bordo e ha espresso scuse ai passeggeri e al personale per quanto accaduto durante il viaggio.