God of War Sons of Sparta - Disponibile

Il nuovo action platformer 2D di Santa Monica Studio (PlayStation Studios) e Mega Cat Studios riporta i giocatori nell'antica Grecia in questa nuova storia ambientata durante la giovinezza di Kratos.

Sony Interactive Entertainment ha annunciato God of War Sons of Sparta, un'avventura d'azione 2D ricca di personaggi e ambienti in pixel art disegnati a mano. Sviluppato da Mega Cat Studios in collaborazione con Santa Monica Studio dei PlayStation Studios, Sons of Sparta porta la serie verso un genere completamente nuovo. Come parte delle celebrazioni per il 20° anniversario di God of War, i fan hanno ricevuto una sorpresa extra: non ci sarà alcuna attesa per poterci giocare, poiché il titolo viene lanciato su PlayStation® 5 in concomitanza con il suo annuncio!

I giocatori tornano alle radici greche della serie in una storia inedita scritta dal team narrativo che ha creato God of War (2018), God of War Ragnarök e God of War Ragnarök: Valhalla. Ambientata mentre Kratos affronta il brutale periodo di addestramento a cui i cadetti spartani sono sottoposti nell'Agoghé, la storia segue Kratos e suo fratello Deimos mentre viaggiano ben oltre la terra che chiamano casa. Avventurandosi nella splendida ma letale regione della Laconia oltre le mura di Sparta, affronteranno minacce implacabili che spingeranno il loro addestramento al limite. Lungo il cammino, i due protagonisti saranno costretti a confrontarsi con il vero significato di dovere, onore e fratellanza.

Sons of Sparta vede con entusiasmo il ritorno di due attori che riprendono i loro ruoli come Kratos nella saga greca. TC Carson ritorna nei panni della versione adulta di Kratos, che funge da narratore della storia, mentre Antony Del Rio interpreta la versione più giovane di Kratos, proprio come in God of War: Ghost of Sparta.

Sviluppato in collaborazione con Mega Cat Studios, Sons of Sparta prende i capisaldi di God of War e li traduce come mai prima d'ora in un'avventura d'azione 2D d'ispirazione retrò. Ambienti mozzafiato in pixel art ad alta definizione porteranno i giocatori in un viaggio attraverso una varietà di luoghi che danno vita alla terra natale di Kratos con dettagli incredibili. Sons of Sparta presenta sia nuove creature della mitologia greca mai viste prima, sia il ritorno di classici iconici della trilogia originale, tutti fedelmente trasposti in arte e animazione 2D.

Con Sons of Sparta, i giocatori sperimenteranno il tipico combattimento cinetico di God of War in un genere tutto nuovo. Sarà possibile personalizzare le armi, apprendere nuove abilità e sfruttare i Doni dell'Olimpo — potenti artefatti divini — per eliminare i nemici con brutali mosse finali.

Il ritorno degli elementi più amati dai fan non si limita ai doppiatori o alle creature: anche Bear McCreary torna a comporre la colonna sonora di Sons of Sparta, con musiche incredibili che fondono l'estetica retrò con il tipico stile orchestrale e corale di God of War.