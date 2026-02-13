Metal gear solid master collection vol. 2 arriva il 27 agosto su console e pc

Konami lancia la nuova raccolta Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, disponibile dal 27 agosto su console e PC. Inclusi grandi capitoli della saga, contenuti extra e bonus per chi prenota.

Konami ha ufficializzato l’uscita di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, prevista per il 27 agosto su Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam. L’annuncio è arrivato durante lo State of Play di Sony, insieme all’apertura dei preordini sia in formato digitale che fisico.

La raccolta prosegue il lavoro iniziato nel 2023 con il primo volume, riportando in primo piano alcuni capitoli chiave della saga. Tra questi spicca Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, riproposto per la prima volta dopo il debutto del 2008. Insieme arriva anche Metal Gear Solid: Peace Walker, che mantiene la componente cooperativa online fino a sei giocatori, oltre allo spin-off Metal Gear: Ghost Babel incluso come contenuto aggiuntivo.

Oltre ai giochi, la collezione offre una serie di materiali dedicati alla storia della serie. Sono presenti libri digitali con sceneggiature e approfondimenti su trama e personaggi, una colonna sonora e un archivio che ripercorre l’intero universo narrativo da Metal Gear fino a Guns of the Patriots.

Chi sceglie il preordine riceverà contenuti esclusivi: l’uniforme “Cardboard Camouflage” per Metal Gear Solid 4 e la “Love Cardboard” per Peace Walker. Sono previsti bonus anche per chi possiede salvataggi del primo volume, con oggetti aggiuntivi utilizzabili all’interno dei due titoli principali.

I giocatori potranno inoltre acquistare separatamente le versioni digitali di Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots e Metal Gear Solid: Peace Walker, senza dover necessariamente prendere l’intera raccolta.

Per accompagnare l’annuncio, Konami ha introdotto anche un bundle dedicato su Steam che include il primo volume della collection e Metal Gear Solid ?: Snake Eater, pensato per chi vuole recuperare l’intera saga in un’unica soluzione.