Chiara Petrolini imputabile, perizia esclude disturbi mentali

Il processo per la morte dei due neonati a Traversetolo entra in una fase decisiva: la perizia psichiatrica su Chiara Petrolini esclude disturbi mentali e conferma la piena capacità di intendere e di volere.

A più di un anno dal ritrovamento dei corpi di due neonati sepolti nel giardino di una villetta a Traversetolo, il procedimento a carico di Chiara Petrolini entra nel vivo. La giovane, oggi 22enne, è accusata di aver partorito in segreto e poi ucciso i figli, nati a distanza di circa un anno e mezzo.

Davanti alla Corte di Assise di Parma si affronta uno dei passaggi chiave del processo: stabilire se fosse capace di intendere e di volere al momento dei fatti. La risposta arriva dalla perizia psichiatrica disposta dal tribunale, che esclude la presenza di patologie e conferma la piena imputabilità dell’imputata.

Le specialiste incaricate, Marina Carla Verga e Laura Ghiringhelli, hanno illustrato in aula le loro conclusioni. Secondo quanto emerso, la giovane viveva una condizione di isolamento e tendeva a rivolgersi soprattutto al web, utilizzato come strumento per cercare risposte e come riparo dal senso di vergogna.

Le perite hanno chiarito che non risultano disturbi di personalità né deficit psichici. Per questo motivo, non viene riconosciuta alcuna condizione che possa ridurre la responsabilità penale. Esclusa anche una valutazione di pericolosità sociale.

Nel corso dell’udienza è stata comunque segnalata una marcata immaturità della ragazza, ritenuta evidente nel comportamento. Un elemento che però non incide sulla valutazione complessiva della capacità mentale.

L’imputata non era presente in aula. Tra il pubblico, invece, l’ex fidanzato e padre dei bambini, Samuel Granelli, costituitosi parte civile, insieme ai genitori della giovane. Dall’analisi del telefono cellulare, indicato come principale punto di riferimento nelle sue ricerche, sono emersi anche dettagli legati alla seconda gravidanza.